عدوان: كتل تدعي انها تريد الاصلاح لم تؤيد اقتراح القانون المقدم عن آلية التعيينات

علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ على اسقاط اقتراح قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في ​الادارات العامة​ والمراكز العليا وأحيل إلى ​لجنة الادارة والعدل​ وإحاليته إلى لجنة الادارة والعدل، قائلا "حضرنا بالتنسيق مع وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ هذا الاقتراح وتفجأنا اليوم أن هناك كتلا نيابية تدعي أنها تريد الاصلاح لم تؤيد هذا القانون وأتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية ونواب "اللقاء الديمقراطي" ونواب "​الكتائب​ اللبنانية" والمستقلين الذين أيدوا الاقتراح وأعد اللبنانيين أنه حتى لو تم اسقاط صفة العجلة عنه فهذا لن يثنينا عن متابعة عملنا"، مشيراً إلى "إننا في لجنة الادارة والعدل سنأخذ مهلة شهر حتى نعود ونرسله إلى الهيئة العامة وليتحمل كل شخص مسؤوليته ولن نقبل بتعيينات المحاصصة ولن ندخل في هذه اللعبة ونقوم بذلك لأن "في ناس ماشية عكس السير"، ولأن دورنا هو أن نشهد للحق".

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