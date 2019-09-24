رئيس اتحاد لجان الأهل بالمدارس الكاثوليكية: الوضع الاقتصادي هو سبب النزوح الى المدارس الرسمية

دعا رئيس اتحاد لجان الأهل في ​المدارس الكاثوليكية​ في ​كسروان​ الفتوح وجبيل ريشار مرعب، لجان الأهل في المدارس إلى "التدقيق في الموازنات"، لافتا الى ان "​دراسة الموازنة​ تتطلّب الاطلاع على قطع الحساب حتّى يتبيّن إذا كانت هذه الأرقام قابلة للتطبيق".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح مرعب أنّ "هناك الكثير من المدارس تمارس الضغوطات على الأهالي ولدينا مشكلة كبيرة في موضوع ​انتخابات​ لجان الأهل، حيث تضغط الإدارة على الأساتذة وتأتي بلجان أهل قريبة منها". وبيّن أنّ "​الدولة​ تساعد موظّفي ​القطاع العام​ في تعليم أبنائهم، وبدورهم هم يعلمون أبنائهم في ​المدارس الخاصة​"، معتبرًا أنّ "الموظّف الخاص هو ابن الدولة أيضًا ولكنّها لا تساهم معه".

ورأى أنّ "​الوضع الاقتصادي​ في ​لبنان​ تدهور وهذا هو السبب الّذي دفع الناس إلى ​النزوح​ من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية، كما أكّد وزير التربية ​أكرم شهيب​"، مؤكّدًا "أنّنا على تنسيق دائم مع نقيب المعلمين في ​​المدارس الخاصة​​ ​​رودولف عبود،​ ومشكلتنا هي مع بعض إدارات المدارس والدولة وليس مع الأساتذة".

من جهة أُخرى، حيّا مرعب راعي ​أبرشية بيروت المارونية​ المطران ​بولس عبد الساتر، الّذي أعطى​ تعليماته لرؤساء مدارس "الحكمة" بمختلف فروعها، بأن لا يكون القسط المدرسي في تلك ​المدارس​ عائقًا أمام أيّ طالب راغب في التعلم.