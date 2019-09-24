علق عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش في تصريح بعد إنتهاء جلسة مجلس النواب، على سحب مشروع قانون متعلق بإستكمال مشاريع إنمائية في جبل لبنان، مؤكدا أن "الخلفية مالية، لو كانت طائفية لما سحب مشروع عكار المرة السابقة"، موضحا أن "رئيس الحكومة طلب سحبه من أجل تأمين تمويل خارجي".
وشدد حبيش على "أننا مع مشاريع إنماء عكار وكسروان وكل المشاريع الإنمائية، وهناك فرق بين تنفيذ مشاريع بتمويل داخلي وفائدة 16 بالمئة ومشاريع إنمائية بتمويل خارجي بفائدة 2 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر حبيش عن سحب مشروع قانون متعلق بمشاريع إنمائية في جبل لبنان: الخلفية مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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