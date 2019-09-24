حبيش عن سحب مشروع قانون متعلق بمشاريع إنمائية في جبل لبنان: الخلفية مالية

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​مجلس النواب​، على سحب مشروع قانون متعلق بإستكمال مشاريع إنمائية في ​جبل لبنان​، مؤكدا أن "الخلفية مالية، لو كانت طائفية لما سحب مشروع عكار المرة السابقة"، موضحا أن "رئيس ​الحكومة​ طلب سحبه من أجل تأمين تمويل خارجي".

وشدد حبيش على "أننا مع مشاريع إنماء عكار و​كسروان​ وكل المشاريع الإنمائية، وهناك فرق بين تنفيذ مشاريع بتمويل داخلي وفائدة 16 بالمئة ومشاريع إنمائية بتمويل خارجي بفائدة 2 بالمئة".