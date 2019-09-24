شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح بعد الجلسة العامة ل​مجلس النواب​،تعليقًا على سحب مشروع القانون المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع إنمائيّة في ​جبل لبنان​، على "أنّنا لا نفهم لماذا لا يسمحون للمشاريع أن تُستكمل حتّى النهاية، ونتمنّى على أفرقاء ​الحكومة​ أن يتّفقوا بين بعضهم البعض، لأنّ تقاذف المسؤوليّات لا يفيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: لا نفهم لماذا لا يسمحون للمشاريع أن تستكمل حتى النهاية وتقاذف المسؤوليات لا يفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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