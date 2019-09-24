نديم الجميل: هل يمكن أن يفيدنا أحدهم كم هو عدد الوفد المرافق لرئيس الجمهورية

اشار النائب نديم الجميّل خلال مناقشته الأوراق الواردة في جلسة مجلس النواب الى انه "منذ فترة، طلب منا ​رئيس الجمهورية​ التضحية وشد الأحزمة ولكن لن أشد الحزام قبل ان نرى اثباتات وجهد جدّي من قبل الرئيس و​الحكومة​ لإقفال حنفيات الهدر"، مضيفا:"يُطلب منا شد الحزام وبالمقابل، يصدر مرسوم رقمه 5557 يحوّل من الإحتياط الطارىء والإستثنائي الى ​رئاسة الجمهورية​ مليار وخمسماية مليون ليرة أي مليون دولار لسفر رئيس الجمهورية"، متسائلا:"هل يمكن أن يفيدنا أحدهم كم هو عدد الوفد المرافق للرئيس، فيما الأنباء المتداولة تعطي ارقاماً خيالية؟".

ولفت الجميل الى ان "هناك إحتفالات يُرصد لها مئات الآلاف من ​الدولار​ات والمواطن اللبناني يموت من الجوع، فكيف تريدوننا أن نتعاطى مع الحكومة بجديّة، فيما مبانٍ يتم شراءها بعشرات الملايين من الدولارات". وسأل :"ما الإنطباع الذي نقدّمه للمواطن فيما نحن نبذخ بهذا الشكل فيما المطلوب من هذا المواطن أن يدفع ​الضرائب​ وأن يشد الحزام وهو في حالة العوَز".

واشار الى "إجتماع إقتصادي عُقد في ​بعبدا​ اتُخِذت على أساسه مقررات وإجراءات، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع. فلا الحكومة بحثت هذا الموضوع الدقيق، بل عمدت الى إجراء تعيينات.حتى أن اللجنة المنبثقة عن هذا الإجتماع، لم تجتمع ولم نعد نسمع عنها شيئاً. فعن اية جديّة نتكلّم"، معتبرا انه "في ظل الشح في العملات الصعبة وخاصة الدولار مَن يتابع هذا الوضع الخطير من أعلى الهرم مروراً بالحكومة وحاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​؟ وما هي الإجراءات المُتخذة لمعالجته؟