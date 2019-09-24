النشرة: مجلس النواب أقر اقتراح قانون يتعلق بنقل اعتماد من فصل مؤسسة الاسكان لموازنة وزارة الشؤون

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​مجلس النواب​ بأن "المجلس أقر اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الأعمال يتعلق بنقل اعتماد من فصل ​المؤسسة العامة للاسكان​ إلى فصل الجمعيات في موازنة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ وانتقد النائب حسن قضل الله الاقتراح ولكنه أقر"، مشيرةً إلى أنه "سقطت اقتراحات القوانين المعجلة وأحيلت إلى اللجان ومن بينها الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 80 من القانون 144 المتعلق ب​الموازنة العامة​ والموازنات الملحقة وأحيل أيضا اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعليق العمل ب​قانون الايجارات​ كما سقط اقتراح النائب ​جورج عدوان​ تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في ​الادارات العامة​ والمراكز العليا وأحيل إلى ​لجنة الادارة والعدل​".

ولفتت إلى "سقوط اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 70 من القانون 144 وهو يتعلق بفرض ضريبة على ​أصحاب المولدات​ الكهربائية بقسة 15 ألف ليرة"، مشيرةً إلى أنه "أحيل إلى لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون يتعلق ب​الضم والفرز​ العام في منطقتي ​الهرمل​ و​يونين​ العقارتين وأعطي اللجنة مهلة شهر لدرسه"، مشيرةً إلى انه "بالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى الاجازة للحكومة انجاز نفق لطريق ​بيروت​ البقاع على طريقة الbot فتم اجراء صيغة معدلة له بأن يأتي بمشروع متكامل ويعود للمجلس بعد سنة، كما تم تعديل قانون يتعلق باضافة زحة إلى لائحة المدن الاساسية فتم تعديل العنوان ليصبح تعديل مادة في ​قانون البلديات​".