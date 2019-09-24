قصيفي التقى المطران طربيه والشيخ زيدان في أستراليا

إستهل نقيب محرري ​الصحافة​ ال​لبنان​ية ​جوزيف القصيفي​ لقاءاته في ​سيدني​ باجتماع في بيت مارون مع راعي الأبرشيّة المارونيّة المطران ​أنطوان شربل طربيه​ في حضور النائب الأبرشي المونسنيور مارسيللينو يوسف ورئيس الرابطة المارونيّة أنطوني هاشم ورئيس المركز الثقافي الأسترالي العربي – منتدى بطرس العنداري الدكتور مصطفى علم والدكتور عماد برّو والزملاء انور حرب، جوزف خوري ، وطوني اسحاق، سايد مخايل ، كميل شلالا سيلفا مزهر .

والتقى النقيب القصيفي ممثل ​دار الفتوى​ في ​أستراليا​ الشيخ مالك زيدان في مصلى الشيخ خالد زيدان في حضور رئيس جمعية الوحدة العربية ​عبدالله الشامي​ والدكتور علم الدين والدكتور عماد برّو وعادل الحسن والزميل مخايل.

وخلال اللقاءين نوّه القصيفي إلى "الدور الذي يضطلع به ​اللبنانيون​ في أستراليا، وإلى روح التعاون القائم في ما بينهم، وإلى الإسهامات التي يقدمونه إلى الوطن الام، واهتمامهم بأوضاعهم، وإلى الألفة التي ترخي بظلالها على علاقاتهم"، وتوقف عند دور الصحافة اللبنانية في أستراليا في خدمة لبنان وقضاياه، متمنيا قيام علاقات وطيدة مخافة الوطن الأم بالتعاون المطلق مع ​نقابة المحررين​.