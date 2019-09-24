أوضح وزير الدفاع الياس بو صعب أن "الخلاف الذي حصل في جلسة مجلس النواب مع رئيس الحكومة سعد الحريري هو اننا في الحكومة رفعنا 10 مشاريع قوانين واليوم تم سحب واحد، وهناك حلول كان يمكن التكلم عنها، والبعض تكلم عن الموضوع وكأننا نمس بصلاحيات رئيس الحكومة وهذا ما لم يتطرق له أحد".
وشدد على انه "مصرون ان يكون الانماء متوازنا لجميع المناطق، وليس من الطبيعي ان يكون هناك أموالا لمشروع ولا يكون هناك أموالا لمشاريع أخرى".
من جهته، رأى النائب ابراهيم كنعان انه "لا يمكن للحكومة ان تناقض نفسها،تكون بوجهين فالمشاريع الانمائية مقرّة بالحكومة منذ العام 2014 وهناك مشاريع بدأت ومتوقفة بانتظار التمويل". وأضاف "كل المناطق اللبنانية مناطقنا وخلفيتنا استكمال مشاريع مقرة مسبقا من الحكومة التي لا يمكنها ترك الطرقات بمهب الريح وهو ما يؤثر على الخزينة والناس".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لم نمس بصلاحيات رئيس الحكومة ومصرون ان يكون الانماء متوازنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.