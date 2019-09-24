بو صعب: لم نمس بصلاحيات رئيس الحكومة ومصرون ان يكون الانماء متوازنا

أوضح وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أن "الخلاف الذي حصل في جلسة ​مجلس النواب​ مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هو اننا في الحكومة رفعنا 10 مشاريع قوانين واليوم تم سحب واحد، وهناك حلول كان يمكن التكلم عنها، والبعض تكلم عن الموضوع وكأننا نمس بصلاحيات رئيس الحكومة وهذا ما لم يتطرق له أحد".

وشدد على انه "مصرون ان يكون الانماء متوازنا لجميع المناطق، وليس من الطبيعي ان يكون هناك أموالا لمشروع ولا يكون هناك أموالا لمشاريع أخرى".

من جهته، رأى النائب ​ابراهيم كنعان​ انه "لا يمكن للحكومة ان تناقض نفسها،تكون بوجهين فالمشاريع الانمائية مقرّة بالحكومة منذ العام 2014 وهناك مشاريع بدأت ومتوقفة بانتظار التمويل". وأضاف "كل المناطق اللبنانية مناطقنا وخلفيتنا استكمال مشاريع مقرة مسبقا من الحكومة التي لا يمكنها ترك الطرقات بمهب الريح وهو ما يؤثر على الخزينة والناس".