عدوان: عدم السير باقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين سيفضح من يقول انه يريد اعتماد الكفاءة

اشار عضو كلتة "​الجمهورية القوية​" ​جورج عدوان​ خلال جلسة ​مجلس النواب​ إلى ان "اقتراح القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، وقبل أن يكون اقتراح قانون، تم اعتماده من قبل حكومات سابقة وأظهر نتيجة ممتازة لأنه فتح المجال لاعتماد الكفاءة"، معتبرا ان "عدم السير بهذا القانون سيفضح كل من يقول إنه يريد أن نعتمد الكفاءة في التعيين، وأضع النواب أمام مسؤولياتهم ولتقول كل كتلة هل تريد الإصلاح أم الإستتباع".

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