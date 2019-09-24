كوربن يدعو بوريس جونسون إلى الاستقالة









اسماء السيد - لندن: دعا زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن الثلاثاء رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق البرلمان "غير قانوني".

وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال "أدعو بوريس جونسون ... للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق" داعيا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".

Advertisements

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو الثلاثاء إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير". وأضاف بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.

وأكدت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء إن على النواب الاجتماع "في أقرب الآجال".

واعتبرت المحكمة في حكمها أن "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".