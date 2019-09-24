26 قتيلًا في اضطرابات في إقليم بابوا الأندونيسي









اسماء السيد - وامينا: قتل 26 شخصًا إثر اندلاع اضطرابات في إقليم بابوا في أندونيسيا، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء، فيما فر الآلاف إلى ملاجئ في أعقاب أعمال العنف التي تم فيها إحراق مدنيين أحياء في مبان أضرم فيها متظاهرون النار.

تشهد بابوا الواقعة في النصف الغربي من جزيرة غينيا الجديدة، أسابيع من التظاهرات العنيفة للاحتجاج على العنصرية وسط دعوات إلى منح المنطقة الفقيرة حكمًا ذاتيًا.

وقتل 26 شخصا في مدينة وانيما، حيث تظاهر المئات، وأحرقوا مكتبًا حكوميًا ومباني أخرى، وفق ما أعلنت السلطات التي قالت إن البعض قضوا في عمليات إحراق متعمدة.

معظم الضحايا من غير أهالي بابوا، وقالت السلطات إن ذلك يهدد بتفاقم أعمال العنف ضد مهاجرين من مناطق أخرى من الارخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا. وأصيب أكثر من 70 شخصا بجروح، فيما تم توقيف 700 شخص للاستجواب. وأفرج عن مئات في وقت لاحق.

قال المسؤول العسكري شاندرا ديانتو لوكالة فرانس برس إن "البعض أحرق، وآخرين قتلوا بالفؤوس ... وغيرهم حوصروا في النار".

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وفر أكثر من 4 آلاف مواطن بينهم نساء وأطفال إلى مراكز عسكرية ومبان حكومية وكنيسة محلية، وفق السلطات. وهدأت الاشتباكات في بابوا خلال الأيام الأخيرة، لكنها عادت مجدداً مع خروج المئات إلى الشوارع بينما تم إحراق منازل ومتاجر.

وذكرت تقارير أن التظاهرات خرجت الاثنين في وامينا للتعبير عن الغضب حيال تعليقات عنصرية صدرت من أحد الاساتذة، وأفادت الشرطة أنها نُشرت على حساب مزيّف على الإنترنت. وكان معظم المشاركين في الاحتجاجات من طلاب المرحلة الثانوية.

وتحمّل أندونيسيا عادة الانفصاليين مسؤولية العنف في بابوا الواقعة في أقصى شرق البلاد. وتشهد بابوا منذ عقود تمرداً لا يعد نشطًا بعدما سيطرت جاكرتا على المنطقة الغنية بالموارد في ستينات القرن الماضي.

وأفادت السلطات الاثنين أنه تمت السيطرة على الوضع في وامينا، بينما تحدث مراسل فرانس برس عن انقطاع خدمة الإنترنت في المنطقة. تم كذلك إغلاق مطار وامينا الاثنين، فألغيت نحو 20 رحلة جرّاء الاضطرابات، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في المطار.

وأرسلت السلطات الإندونيسية آلاف عناصر الأمن إلى بابوا للسيطرة على الوضع أخيراً بينما اعتقل العشرات بتهم إثارة أعمال الشغب السابقة.

