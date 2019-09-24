القوى الأوروبية تجمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو في السعودية

أيدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية، 14 سبتمبر، وطالبت طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا عقب اجتماع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين.
لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استبعد الاثنين، إمكانية التفاوض على اتفاق جديد مع القوى العالمية، قائلا إن الشركاء الأوربيين فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حسب «رويترز».
وسعى الزعماء الأوروبيون لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل ما يزيد على عام من الاتفاق النووي الذي ضمن لإيران الوصول للتجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها هذا العام. وردت إيران بانتهاك بعض القيود على المواد النووية في الاتفاق، وأعطت مهلة غايتها أكتوبر ستخفض بعدها التزاماتها أكثر ما لم ينفذ الأوروبيون وعودهم بإنقاذ الاتفاق.
وجاء في البيان المشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا: «حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية».
وزاد التوتر يوم 14 سبتمبر، عقب الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين الذي ألقت الرياض وواشنطن باللوم فيه على إيران. وتنفي طهران الاتهام. وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم.
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