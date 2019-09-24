شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان..اعترافات باختراق هيئات سرية عالمية للجماعة بعهد الهضيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.

ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهو تأكيد الشيخ محمد الغزالى، أحد أبرز قيادات الجماعة المنشقين، اختراق التيار الماسونى لجماعة الإخوان فى كتابه "من معالم الحق فى كفاحنا الإسلامى الحديث"، والذى كشف فيه الكثير من أسرار جماعة الإخوان.

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الشيخ محمد الغزالى يقول فى كتابه، إنه تيقن أن هناك أصابع هيئات سرية عالمية تعبث داخل جماعة الإخوان، متهما أكبر قادة الإخوان وأبرزهم المرشد الثانى للجماعة حسن الهضيبى بأنهم من الماسونيين، وأن المستقبل ربما يكشف هذه الأسرار.