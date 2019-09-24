شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان..اعترافات باختراق هيئات سرية عالمية للجماعة بعهد الهضيبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.
ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهو تأكيد الشيخ محمد الغزالى، أحد أبرز قيادات الجماعة المنشقين، اختراق التيار الماسونى لجماعة الإخوان فى كتابه "من معالم الحق فى كفاحنا الإسلامى الحديث"، والذى كشف فيه الكثير من أسرار جماعة الإخوان.
الشيخ محمد الغزالى يقول فى كتابه، إنه تيقن أن هناك أصابع هيئات سرية عالمية تعبث داخل جماعة الإخوان، متهما أكبر قادة الإخوان وأبرزهم المرشد الثانى للجماعة حسن الهضيبى بأنهم من الماسونيين، وأن المستقبل ربما يكشف هذه الأسرار.
كما قال الشيخ محمد الغزالى فى كتابه معلقا على تولى المستشار حسن الهضيبي لمنصب المرشد أن الجماعة استقدمت رجلا غريبا عنها ليتولى قيادتها ، وأن تيقن من خلال هذا الاختيار بأن من وراء هذا الاستقدام أصابع هيئات سرية عالمية، حيث قال فى كتابه:" لقد سمعنا كلاما كثيرا عن انتساب عدد من الماسون بينهم حسن الهضيبي المرشد الثانى لجماعة الإخوان نفسه، ولكن لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على هذا النحو، وربما يكشف المستقبل أسرار هذه المأساة.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تاريخية للإخوان..اعترافات باختراق هيئات سرية عالمية للجماعة بعهد الهضيبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.