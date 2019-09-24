وكيل "الخارجية الألمانية" لـ"العرابى": مصر مستقرة والقيادة الألمانية تدعمكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ورئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية، أنه التقى بالأمس وكيل وزارة الخارجية الألمانية دكتور أورليش إيرنست خلال تواجده بمصر.
ولفت إلى أن اللقاء بحث أوجه التعاون بين مصر وألمانيا وكيفية تنشيط العلاقات الثقافية بيننا وبينهم، والذى يستلزم دعم من الإدارة الألمانية لأنشطة المدارس وزيادة المنح بالخارج، خاصة وأن التعليم والثفافة هما الأساس فى التصدى لأى فكر متطرف.
وأوضح أن وكيل "الخارجية الألمانية" أكد على دعم القيادة الألمانية لمصر فى سياستها الأخيرة ومستوى التشاور والتعاون بين القيادتين فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، مبديا ملاحظته بشأن محاولات البعض للتخريب، بأن الشارع المصرى لا يشهد أى حالة من القلق.
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