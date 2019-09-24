رئيس الوزراء يشيد بمستوى التعليم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، مُشيراً إلى أن هذه النوعية هى ما تحتاجها مصر حالياً، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.

جاء ذلك خلال تفقده المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف أثناء جولته بمحافظة بني سويف، والوفد المُرافق له، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية مُتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع.

كما تفقد رئيس الوزراء عدداً من الفصول والمعامل المتخصصة، وشاهد الملعب وعدداً من التجهيزات التي تدعم رسالة المدرسة ودورها في التعليم والتأهيل والتدريب، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة الذي أشار إلى أن المدرسة تضم 7 فصول للمراحل الثلاث، وبها 188 طالبا، بالإضافة إلى 5 معامل وورشتي الميكانيكا والكهرباء، لافتاً إلى أن تخصصات الدراسة تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب.

بدوره، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن المدرسة ببني سويف هى إحدى 4 مدارس فنية مُتخصصة على مستوى الجمهورية أنشأتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في كل من بني سويف والمنوفية والقليوبية والبحيرة، وذلك بهدف تخريج فني ماهر يُواكب احتياجات سوق العمل في الشركة، وفقاً للمواصفات والتقنيات والنظم المطلوبة، حيث تتم العملية التعليمية في المدرسة في إطار من التوازن بين الجانب النظري والمعملي إلى جانب التدريب العملي في الشركة.​