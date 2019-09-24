رئيس مدينة ملوي يبحث سبل تفعيل التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد المواجدي:

اجتمع اللواء وجدي زقزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، اليوم الثلاثاء، برؤساء الأحياء والوحدات المحلية، لتفعيل إجراءات تطبيق قانون 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحتها التنفيذية.

وأكد رئيس المركز، على تلقي جميع الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيها، وترك ذلك للجان المختصة.

وشدد "زقزوق"، على الالتزام بخروج المعدات في التوقيتات المحددة لها، ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين لضمان حسن سير العمل، للحفاظ على المظهر الجمالي، والحضاري للمركز والمدينة، مع إعداد تقرير حول حاله معدات الحملة الميكانيكية، وإجراء الصيانة اللازمة لها.