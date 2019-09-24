تحرير 75 مخالفة إشغال في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي: حررت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، 75 مخالفة إشغال، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الحملة حررت 48 إزالة إدارية و27 محضر إشغال طريق، مؤكداً أن الوحدة المحلية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ تلك الحملات بصفة يومية، لضبط الشوارع وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.

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