"القوى العاملة" تناقش تأهيل القيادات الصحفية بالوظائف الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة آلية إعداد وتأهيل القيادات الصحفية بالمؤسسات الصحفية المختلفة بالوظائف الإدارية ابتداءً من مدير إدارة حتى مدير عام بالتعاون بين الوزارة والهيئة.
وأكد الوزير، في بيان اليوم، أهمية عقد برامج تدريبية متخصصة في كافة النواحي المالية والإدارية لتطوير مهارات المتدربين وزيادة قدراتهم الإدارية، مؤكداً أنه سوف يتم تمويل هذه البرامج التدريبية من "صندوق تمويل التدريب والتأهيل" التابع لوزارة القوى العاملة.
من جانبه، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون بين الهيئة والوزارة في هذا الشأن، مشيداً بدور الوزارة وصندوق تمويل التدريب التابع لها لإسهامه في تطوير منظومة التدريب وتقديم خدمات وبرامج تدريبية لرفع كفاءة المتدربين بمختلف المجالات .
حضر اللقاء مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد البدوي أمين عام صندوق تمويل التدريب.
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