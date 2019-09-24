تأجيل محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال لـ5 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار على الهواري، تأجيل محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران، في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، لجلسة 5 أكتوبر، نطراً لنقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء طرة، لمحكمة القاهرة الجديدة.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، أمرت بإحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية، بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.