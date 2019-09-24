تايوان تكشف عن أول طائرة تدريب مُصممة ومُصنّعة محليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):
كشفت تايوان النقاب عن أول طائرة تدريب مصممة ومصنعة محليا اليوم الثلاثاء، وهي الأولى في أسطول جديد يمكن أن يعزز بشكل كبير صناعة الطيران والدفاع في البلاد.
وحضرت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون الكشف عن أول طائرة تدريب متقدمة (ATJ) في شركة تطوير صناعة الطيران (AIDC) في شالو.
كانت وزارة الدفاع كلفت شركة تطوير صناعة الطيران في أوائل عام 2017 بتصميم وإنتاج 66 طائرة من طائرات التدريب المتقدمة ATJ بحلول عام 2026، لتحل مكان طائرات التدريب AT-3 وطائرات مقاتلة من طراز "F-5" زاد عمرها على ثلاثة عقود.
وتم تصميم هذه الطائرات لإعداد الطيارين لقيادة طائرات مقاتلة من طراز F-16، لكن وكالة الأنباء المركزية المملوكة للدولة نقلت عن محللين معنيين بالدفاع قولهم إن الطائرات ATJ يمكن إعادة تجهيزها لتحمل أسلحة في حالة حدوث صراع، على الرغم من أن فعاليتها القتالية ستكون محدودة.
وتعتبر الصين أن تايوان جزءا من أراضيها، ولم تتخل عن إمكانية ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.
وقالت تساي إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.2 مليار دولار قد وفر 1200 فرصة عمل جديدة، بينما ارتقى بصناعة الطيران إلى مستويات جديدة في تكنولوجيا الدفاع، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئاسة.
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