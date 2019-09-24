السودان يؤكد التزامه بالجهود العالمية لإدارة الهجرة بطريقة منظمة

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك التزام بلاده بالجهود العالمية الرامية إلى إدارة الهجرة بطريقة منظمة وكريمة وآمنة.



وشدد حمدوك، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، على هامش أعمال

اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أهمية مبدأ أهداف التنمية المستدامة الأساسي، وهو: "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب".



في غضون ذلك، التقي حمدوك، في نيويورك، مع اخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحثا الفرص والأولويات والشراكة الاستراتيجية بين السودان والبرنامج، خلال الفترة الانتقالية.



وكان حمدوك شارك في الفعالية رفيعة المستوى عن حرية الأديان، التي رعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن عدد من رؤساء الدول والحكومات.