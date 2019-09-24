رئيس وزراء باكستان: مشاركتنا بحرب أفغانستان أكبر غلطة في تاريخ البلاد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن مشاركة بلاده في العملية الأمريكية في أفغانستان والتي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر "أكبر خطأ"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال خان في بيان أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك: "كان ينبغي أن نظل محايدين. باكستان، بعد انضمامها إلى الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر، ارتكبت واحدة من أكبر الأخطاء".

وأضاف خان :"لقد كنت ضد العمليات في أفغانستان منذ البداية ... أولاً دربنا هؤلاء الرجال على الجهاد، وكانت تلك فكرة رائعة ، والآن نحن نقول للمجموعات نفسها أن هذا هو الإرهاب" .

وأكد أنه يعتبر الحل العسكري للصراع في أفغانستان عديم الجدوى، لأن "تاريخ البلاد يتحدث عن هذا".

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ووفقا لرئيس الوزراء ، خسرت

باكستان ما يصل إلى 200 مليار دولار نتيجة للعملية الأمريكية في أفغانستان، بالإضافة إلى ذلك، كان على البلاد قبول 2.7 مليون لاجئ أفغاني.

منذ عام 2001، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعملية في أفغانستان ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة الإرهابي.

خلال هذا الوقت، قُتل حوالي 1.9 ألف عسكري أمريكي وخبراء مدنيين في البلاد. كانت هذه هي أطول عملية عسكرية في تاريخ القوات الأمريكية.