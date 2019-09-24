بيسكوف: رفض واشنطن لإصدار التأشيرات للوفد الروسي شئ مقلق للغاية

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رفض الجانب الأمريكي لإصدار التأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوضع المقلق للغاية وغير المقبول، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. المقلق للغاية وغير المقبول، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "بالطبع، الوضع مقلق للغاية وغير مريح. الحقيقة هي أن واشنطن تنتهك التزاماتها الدولية. فلا يحق لواشنطن رفض إصدار تأشيرات لوفد رسمي". وغير مريح. الحقيقة هي أن واشنطن تنتهك التزاماتها الدولية. فلا يحق لواشنطن رفض إصدار تأشيرات لوفد رسمي". وأضاف بيسكوف: "هذه ليست مسألة علاقات ثنائية في هذه الحالة، إنها مسألة التزامات أمريكية".

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