"بارنييه" ليس متفائلا إزاء حل الترتيب الخاص بأيرلندا

قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل اليوم، الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب يدعو للتفاؤل بأن بريطانيا والاتحاد سيجدان حلاً بشأن مسألة "الترتيب الخاص بأيرلندا"، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وأضاف خلال كلمة له في اتحاد ناشري الصحف الألمانفي برلين "السؤال هو: هل تملك المملكة المتحدة بديلا مكافئاً فعالاً وقابلاً للتشغيل لشبكة أمننا؟ كي أكون صادقاً، لا أرى سبباً محدداً اليوم يدعو للتفاؤل“.
ولا يزال الترتيب الخاص بأيرلندا نقطة الخلاف الرئيسيةالتي تحول دون التوصل إلى خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الترتيب جزءاً من اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في نوفمبر تشرين الثاني.
والترتيب الخاص بأيرلندا بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.
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