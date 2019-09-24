أميركا: "كارين" تتحول إلى عاصفة مدارية في الكاريبي

تشكلت العاصفة كارين قرب جزر ويندوارد في الكاريبي، أمس الأحد، مع اقترابها من منطقة بويرتوريكو الأميركية التي ما زالت تواجه صعوبة في التعافي من آثار سلسلة أعاصير مدمرة في 2017.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن كارين تثير رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومتراً وهي في طريقها للمرور قرب أو فوق بويرتوريكو وجزر فيرجن،اليوم الثلاثاء كعاصفة مدارية.

وبالإضافة إلى الرياح القوية توقعت التنبؤات هطول أمطار يبلغ منسوبها 15 سنتيمتراً في مناطق من بويرتوريكو وعشرة سنتيمترات في مناطق أخرى من الجزيرة مع تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.

وكانت بويرتوريكو قد نجت من كارثة جديدة محتملة الشهر الماضي عندما تفادى الإعصار دوريان المنطقة ليمر أمامها ويشيع بعد ذلك دماراً في جزر الباهاما.

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وقبل عامين كانت بويرتوريكو ما زالت تبدأ في الوقوف على قدميها بعد الإعصار إرما لتتلقى ضربة مباشرة من الإعصار ماريا الذي دمر طرقاً وجسوراً وترك مناطق كثيرة بالجزيرة بلا كهرباء لشهور. ولقى نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في تلك العاصفة التي كانت الأدمى في تاريخ بويرتوريكو.