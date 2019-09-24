اعتقالات ومواجهات في الضفة وتوغل الاحتلال في غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين فلسطينيين من مناطق الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مئات المستوطنين اقتحموا "قبر يوسف" لأداء الصلوات والطقوس التلمودية وسط اندلاع للمواجهات بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس، مشيرة إلى أن ما يقارب من 24 حافلة نقلت أكثر من 1200 مستوطن إلى مكان القبر وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، التي انتشرت في محيط القبر .

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال في منطقة شارع عمان ومحيط القبر وأطلقت قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين دون أن الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وفي غزة توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، لمسافة محدودة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن أربع آليات توغلت لعشرات الأمتار شرق دير البلح انطلاقاً من بوابة النمر وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار فجر اليوم صوب الأراضي الزراعية في المنطقة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.