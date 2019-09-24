هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب إسطنبول

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة إسطنبول، وشعر بها سكان ولايات مجاورة.



وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 11.00 بتوقيت إسطنبول (08:00 ت.غ)، ومركزها بحر مرمرة قبالة سواحل قضاء سيليفري غربي ولاية إسطنبول، وبدرجة 4.6 على مقياس ريختر.



وشعر بالزلزال سكان إسطنبول والولايات المحيطة.



ولم ترد على الفور أية معلومات بشأن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهزة الأرضية.



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