كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفينة البريطانية "ستينا بالك" تبحر خارج المياه الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي يوم الاثنين أن "العملية القانونية قد انتهت" وأن السفينة المملوكة للسويد كانت حرة في المغادرة.
وحاصر فيلق الحرس الثوري ستينا إمبيرو بقوارب هجومية قبل أن يصل إلى سطح الناقلة في مضيق هرمز في 19 يوليو، ولقد كانت هناك منذ الأسبوع الثاني من أغسطس."
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وتم حجز السفينة في ميناء بندر عباس لفشلها في الاستجابة لنداءات الاستغاثة وإيقاف جهاز الإرسال والاستقبال بعد اصطدامها بقارب صيد.
قالت شركة ستينا بالك، الشركة المالكة للناقلة، يوم الأحد إنها تتوقع الإفراج عن السفينة قريبًا، لكنها أعربت عن الحذر بشأن الوضع.
وكان ينظر إلى مصادرة السفينة على نطاق واسع على أنها خطوة مؤلمة بعد أن احتجزت السلطات في إقليم جبل طارق البريطاني في الخارج ناقلة إيرانية في وقت سابق من شهر يوليو للاشتباه في أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأمرت محكمة جبل طارق بالإفراج عن الناقلة الإيرانية في 15 أغسطس على الرغم من محاولة قانونية أمريكية في الساعة 11 لإبقائها قيد الاحتجاز.
وقد نفت طهران مرارا وتكرارا أن الحالتين مرتبطتان.