تطورات جديدة في قضية اغتصاب 3 أطفال في الدارالبيضاء -التفاصيل

قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الاثنين، إحالة المشتبه فيه باغتصاب 3 أطفال، إلى قاضي التحقيق، قصد تعميق البحث، وذلك بتاريخ 15 من شهر أكتوبر المقبل.

وطالبت حسن اقبيو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24” باعتقال المشتبه فيه.

وحسب المتحدث ذاته، أن ثلاثة أطفال في حي الرحمة، في الدارالبيضاء، تعرضوا إلى اغتصاب من طرف شاب يقطن في الحي نفسه.

وأوضحت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأطفال الثلاثة، المتراوحة أعمارهم بين 8 و5 سنوات، اكتشفت أمهاتهم اغتصابهم، بعد تعرضهم لمضاعفات نفسية خطيرة.

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وأكدت الجمعية ذاتها أن الخبرة الطبية أجريت على الضحايا، وأكدت واقعة الاغتصاب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عائلات الضحايا طلبت من جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في تطوان مؤازرتها، لأن هذا الأخير له “نفوذ” قوي في مدينة الدارالبيضاء، ويهددها، من أجل التنازل.

يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أمر بفتح تحقيق حول هذا الموضوع، بعدما توصل بشكاية من طرف أسرة الضحايا، معززة بالشهادات الطبية.