الوداد يتفوق في مباريات البطولة والجيش في الكأس.. كلاسيكو مفتوح على جميع الاحتمالات

يستضيف، مساء اليوم الثلاثاء، المركب الرياضي محمد الخامس، في الدارالبيضاء، كلاسيكو الوداد الرياضي أمام ضيفه الجيش الملكي، برسم سدس عشر نهائي كأس العرش.

وإذا كانت المواجهات المباشرة بين الفريقين على صعيد البطولة الاحترافية، تمنح التفوق للفريق الأحمر، الذي لم يخسر أمام العساكر منذ ماي 2013، فإن لقاءات الطرفين على مستوى الكأس الفضية ترجح كفة الجيش الملكيِ.

وتمكن الفريق العسكري من اقصاء الوداد في كأس العرش، خلال المباريات الأربع الأخيرة، التي جمعت بين الفريقين، من بينها مواجهتين نهائيتين.

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ويستهدف الجيش الملكي تجاوز مضيفه من أجل مواصلة المشوار، والبحث عن لقبه الثاني عشر في المسابقة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالكأس، علما أن آخر لقب للفريق في جميع المسابقات كان في كأس العرش قبل عشر سنوات.

من جهته، يسعى الوداد الرياضي، الوصيف بتسع تتويجات، إلى معانقة لقب غائب عن خزائنه منذ عام 2001، والذي سيمكنه من إضافة نجمة ثالثة على قميصه، بعد نجمتي 20 بطولة.

ويواجه الفائز من لقاء بطل المغرب أمام الزعيم، فريق الدفاع الحسني الجديدي، في ثمن النهائي، مع العلم أن الفريق الدكالي تجاوز في سدس عشر النهائي مضيفه أولمبيك آسفي.