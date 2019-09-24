القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات في قرية الرينة اليوم، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية ضد العنف على مختلف أشكاله، والجريمة المنظمة وانتشار السلاح في البلدات العربية.
وجاءت الوقفة بمبادرة من المجلس المحلي وبمشاركة الأعضاء والمدارس الابتدائية.
وقال عضو مجلس الرينة المحلي عن التجمع، يوسف طاطور، إن "الشرطة متواطئة مع العنف والجريمة، وعلينا بالمقابل كمجتمع أن نقول كلمتنا ونربي أبنائنا على رفض العنف ومحاربته".
وأضاف أن "ما يحدث في المجتمع العربي مؤسف وخطير، وعلينا جميعا رفع أصواتنا، كل من موقعه، لمحاربة العنف والجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرينة: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.