الرينة: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات في قرية الرينة اليوم، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية ضد العنف على مختلف أشكاله، والجريمة المنظمة وانتشار السلاح في البلدات العربية.

وجاءت الوقفة بمبادرة من المجلس المحلي وبمشاركة الأعضاء والمدارس الابتدائية.

وقال عضو مجلس الرينة المحلي عن التجمع، يوسف طاطور، إن "الشرطة متواطئة مع العنف والجريمة، وعلينا بالمقابل كمجتمع أن نقول كلمتنا ونربي أبنائنا على رفض العنف ومحاربته".

وأضاف أن "ما يحدث في المجتمع العربي مؤسف وخطير، وعلينا جميعا رفع أصواتنا، كل من موقعه، لمحاربة العنف والجريمة".