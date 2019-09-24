شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المنطقة العسكرية الأولى تقتحم مقر انتقالي القطن وتنهب مواد إغاثية والان مع التفاصيل

أقدمت قوات من المنطقة العسكرية الأولى، على اقتحام مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي في مدينة القطن بوادي حضرموت. Advertisements وقالت مصادر إن قوات المنطقة العسكرية الاولى داهمت مقر المجلس الإنتقالي الجنوبي ونهبت مواد الإغاثة المخصصة للمديرية. وذكر المصدر أن قوات الجيش قامت باعتقال لجنة توزيع الإغاثة بالمديرية.

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