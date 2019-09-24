شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ورشة العمل بالمكلا حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال والان مع التفاصيل

بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ، اليوم ، ورشة العمل الثانية الخاصة بالتحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن ،والتي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام إكساب 25 مشاركا ومشاركة من النيابات والأمن ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت عدد من المحاضرات وورق العمل المتعلقة بقضايا العنف والانتهاكات و الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال واتفاقيات حقوق الطفل وطرق التحقيق في الجرائم اختطاف الأطفال.

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وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة أشار ، رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش الى ان مثل هذه الورش تنعكس بشكل ايجابي على عمل وأداء العاملين في النيابات والامن ومنظمات المجتمع المدني..مؤكداً ان المشروع يمثل نقطة تحول ويعطي فرصة لمناقشات حول موضوع التحقيق ضد جرائم النساء والأطفال في ظل ازدياد العنف ضد النساء والاطفال.

من جانبه أوضح منسق المشروع سالم العطيشي ،بان المشروع يستهدف المحاكم والنيابات والأمن ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت بعدد من الورش..مشيراً الى ان هذه هي الورشة الثانية بعد ان استهدفت الورشة الأولى رؤساء المحاكم ومنظمات المجتمع المدني ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.