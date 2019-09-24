شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تضبط مصنعا للخمر البلدي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تمكنت قوات مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت من ضبط مصنع للخمر البلدي في منطقة بويش شرقي المكلا.

وخلال العملية، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في صناعة الخمر بينهم شابة - في العقد الثاني من العمر - وبحوزتهم قرابة 610 لتر من الخمر البلدي.

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وفي تصريح لمدير مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت المقدم عبدالله لحمدي، أكد أن هذه العملية جاءت وفقا للمصادر والتحريات التابعة للإدارة والمنتشرين في أرجاء المكلا ومديريات الساحل، الذين يعملون على جمع المعلومات الدقيقة عن أماكن المروجين وبائعي الحشيش والمخدرات ومصانع الخمور.

تجدر الإشارة إلى أن قوات مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت، تمكن خلال هذا العام من إفشال عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في أوقات متقاربة.