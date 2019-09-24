شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تشتري ضمائر أتباعها بالأموال لتمرير مخططاتها والان مع التفاصيل

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أن أوراق التوت تتساقط تباعا عن مخططات النظام القطرى الإرهابية، وينكشف يوما بعد يوم زيف ادعاءاته ؛ لتفوح الرائحة الكريهة من تحت عباءة الأعمال الخيرية، التى حاولت من خلالها المافيا القطرية التسرب إلى المجتمعات حول العالم .

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية:"موقع ديلى كوللر الأمريكى واصل حملته لكشف خبايا ومسارات الأموال القطرية فى المدارس والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، ومساعى هذه الأموال فى استقطاب الشباب، بالإضافة إلى التلاعب بتوجهات السلطات الأمريكية نفسها".

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واستكمل التقرير:"ووفقًا للتصريحات التى أوردها تقرير ديلى كوللر ، يقول كريج هولمان، عضو جماعة الضغط الحكومية فى الولايات المتحدة، إن مؤسسة قطر التعليمية لا تهتم بالمنح التعليمية فقط، بل لها مهام سياسية واسعة فى الولايات المتحدة ’، تهدف إلى التأثير فى السياسة العامة، ما يستوجب مراقبة ما تبثه داخل المدارس الأمريكية".

وأكدت "مباشر قطر"،التقرير تناول بالنقد " مقطع فيديو دعائيا "، شاركت فى إنتاجه مؤسسة قطر، وقناة الجزيرة عام 2017، حيث حرض ضد الدول العربية التى فرضت المقاطعة على الدوحة، ويتساءل التقرير : ما علاقة المدارس الأمريكية بهذه المواد التحريضية ؟

وأضاف التقرير أن هذا الفيديو يتجاوز الخطوط الحمراء، ويجب الكشف عن الوجه الحقيقى لمؤسسة قطر التعليمية، وقناة الجزيرة، وتسجيلهما كوكيلين أجنبيين لدولة قطر داخل الولايات المتحدة، بعدما زال عنهما زيف ادعاء الحياد والأعمال الخيرية.