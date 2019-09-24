شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات قليلة تفصل الإمارات عن إنجاز تاريخي مشرف والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الوطن الإماراتية، أن ساعات قليلة تفصل الإمارات عن إنجاز تاريخي مشرف .

ويتمثل الإنجاز بإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية، وذلك بهمة قيادة الدولة الرشيدة ورعايتها ودعمها الكبير لجميع أبناء الوطن، وإرادة شعب يؤمن أن لا مستحيل أمام تصميمه وما يلقاه من دعم ورعاية القيادة منذ تأسيس الدولة ..

وأضافت الصحيفة، أن هذا الإنجاز تأكيد حي على أن إمارات النجاح والتقدم والازدهار تمضي قدما نحو هدفها الوطني الأكبر المتمثل في التربع على الصدارة العالمية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الاتصال مع أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، حيث قال سموه: " أنتما تحملان معكما آمال وطموحات وطن يمضي قدما برؤية قيادته وعزيمة أبنائه لتحقيق الإنجازات وأن يتبوأ الصدارة العالمية في المجالات كافة ".

وأضافت أن الساعات القادمة.. ستشهد فيها الإمارات والأمة والعالم حدثا تاريخيا عظيما بجميع المقاييس، وسيفتخر الملايين وهم يرون أحد "عيال زايد" كيف يحمل معه نتاج ذلك الزرع المبارك، وكيف تعيش الإمارات في قلوب أبنائها، تتقدم.. تنجز.. تقهر كل الأحلام وتسير إلى تحقيق أهدافها الكبرى بثقة وتصميم وعمل مخلص ودأب لا يفتر وعزيمة لا تلين، فهم في وطن آمنت قيادته دائما أن الشعب الذي قدم للعالم التجارب الحية في الميادين كافة، قادر على فعل المزيد فلا سقف للطموحات ولا حد للإنجازات وما دام اسم الإمارات هو الهدف والغاية الأسمى فأبناء هذه الأرض الذين هم محط الرعاية التامة والكاملة من القيادة الرشيدة سيظلون دائما على العهد أوفياء لراية وطنهم وعند حسن ظن قيادتهم التي منحتهم ثقتها وآمنت بقدراتهم ودورهم، فكانوا خير من حملها وعمل لأجلها فتقدموا واقتحموا أعقد وأصعب الميادين.

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وقالت ها هو رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الثالث من بين أكثر من 362 مليون عربي ينطلق في مهمة وطنية كبرى كرائد فضاء يحمل في عقله وقلبه آمال وطن وحلم شعب يتحقق لتكبر الإنجازات وتتعاظم النجاحات ويثمر الغرس المبارك والرعاية الدائمة من القيادة مزيدا من الرفعة التي يفخر بها كل مؤمن برسالة الإمارات الحضارية وتقدمها.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد دائما على ما تعوله الإمارات على كفاءة أبنائها وقدراتهم وطاقاتهم الإبداعية، وقال سموه خلال الاتصال مع رائدي الفضاء: "الدولة تسعى إلى تحقيق إنجازات نوعية من خلال عقول أبنائها وكفاءاتهم وفي مجال الفضاء والاستعداد للمستقبل.. مشيرا إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا دائما أنهم على قدر المسؤولية والثقة ".. وأضاف سموه مبينا حجم الإنجاز الذي يترقبه كل الوطن والأمة: " تمثلان كل إماراتي وإماراتية .. تمثلان كل شعب الإمارات.. وبلاد فيها أمثالكم محظوظة .. الله يحفظكم ويوفقكم ".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها إنه ساعات وتخط الإمارات اسمها بين الكبار في ميدان جديد، ساعات ويثمر غرس زايد في محطة جديدة كيف تبنى الأمم وتتقدم، ساعات وسيتابع الملايين في الإمارات والعالم محطة تاريخية مفصلية جديدة في مسيرة الإنسان نحو الغد واكتشاف المجهول، ساعات ويخط أبناء الإمارات ملحمة نجاح وطني جديدة بهمة قيادتهم ورعايتها ودعمها وعزيمة أبنائها وإرادتهم التي لا تلين.. نبارك لأنفسنا ووطننا وأمتنا إنجازا وشيكا سوف يضاف إلى مسيرة المجد الإماراتي.