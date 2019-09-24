روسيا تتهم أمريكا بمنع تأشيرات الدخول عن وفدها للأمم المتحدة

اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها الدولية بعد رفض واشنطن منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء وفد موسكو المشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستدعت موسكو دبلوماسيا أمريكيا للاحتجاج على ما وصفته برفض واشنطن غير المقبول إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي.

ويأتي استدعاء الدبلوماسي الأمريكي بعد مطالبة الكرملين برد حازم من موسكو والأمم المتحدة على الخطوة الأمريكية.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هذا الوضع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية.



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واتجهت أنظار العالم نحو مدينة نيويورك الأمريكية؛ لمتابعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74 التي تنظر إلى قضايا تهم العالم بشكل عام بعيدا عن العرقيات أو الدين أو اللغة.

ويلتقي بومبيو ولافروف، الجمعة المقبلة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي هذا اللقاء المرتقب بعد نحو 4 أشهر منذ آخر اجتماع لهما في منتصف مايو/أيار الماضي بمدينة سوتشي الروسية.





وألغت واشنطن وموسكو في وقت سابق اتفاقية الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى بعد أن ألقى كل طرف بالمسؤولية على الآخر بانتهاك الاتفاقية؛ ما زاد من التوترات العسكرية وهدد بإشعال سباق تسلّح.

ويُبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة طويلة رغبته في تحسين علاقاته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنّ العلاقات لا تزال متوترة للغاية؛ إذ إن أعضاء في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم بومبيو، يوجهون بانتظام انتقادات قاسية لموسكو، خصوصا على خلفية دورها في أوكرانيا وسوريا.