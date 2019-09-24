تهديدات إيران ورفض سياسات أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: ترامب: إيران تشكل تهديدا خطيرا للشرق الأوسط، وصحيفة: 60% من الأتراك يرفضون سياسات حزب أردوغان، و"السيادي السوداني" يناقش سحب حكام الولايات العسكريين، ووثائق جديدة تدين إخوان تونس في اغتيال بلعيد والبراهمي، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو.

كما تقرأون: هوك: العقوبات الأمريكية لتقويض دور إيران التخريبي، وخبايا النظام التركي.. باباجان يفضح فساد أردوغان بالأرقام، وحزب العمال البريطاني يرفض مقترحا لتأييد "بريكست"، وفتوى قانونية تنهي الجدل بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالسودان، وواشنطن تفرض قيودا على تحركات روحاني في نيويورك، وترامب يلتقي السيسي ويصفه بـ"الزعيم الحقيقي".

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وفي الاقتصاد تطالعون: صندوق النقد الدولي يحذر تركيا من كارثة اقتصادية، وأمريكا واليابان.. تطورات جديدة في الاتفاق التجاري، ومخاوف الركود العالمي تصعد بالذهب إلى 1524 دولارا، وهبوط عوائد السندات في منطقة اليورو بفعل بيانات ضعيفة، وأمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع المقبل، والسيسي: فرص واعدة للشركات الأمريكية بمصر للانطلاق إلى أفريقيا.

أما في الرياضة فتطالعون: بالأرقام.. ميسي مرشح العرب المفضل في سباق أفضل لاعبي العالم.

وفي أقسام الفنون والمنوعات نجد "داونتاون آبي" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ31 مليون دولار، وفرسان الإمارات في سماء الرياض احتفالا باليوم الوطني للمملكة، وحدث في 24 سبتمبر.. تأسيس "هوندا" ووفاة الكاتب أنجلو بوليزيانو.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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