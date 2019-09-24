القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول عبدالله بن كدسه، مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن: "المملكة العربية السعودية تبذل مجهودا كبيرا على المستوى السياسي والعسكري والتنموي داخل اليمن". ويضيف كدسه: "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُعيد إعمار المحافظات اليمنية المحررة من إرهاب الحوثي". ويردف كدسه: "نعمل في 10 محافظات داخل اليمن ونجحنا في تدشين 68 مشروعا في أقل من عام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"البرنامج السعودي لإعمار اليمن": دشنا 68 مشروعا بـ10 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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