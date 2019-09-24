الان تتابع عاجل | محكمة تقضي ببطلان قرار تعليق أعمال البرلمان البريطاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 1:29 م, 24 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان. وسنوافيكم بالتفاصيل.

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