المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يكشف تفاصيل كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة اليوم

الموجز

كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر أن يلقيها اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 .

وقال راضي، في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع، إن كلمة الرئيس السيسي ستتضمن عناصر متنوعة خاصة بمواقف مصر الثابتة تجاه كل القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية الخاصة بالمنطقة والعالم، خاصة الأزمات الموجودة فى المنطقة، ورؤية مصر تجاهها.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن كلمة الرئيس السيسي ستشمل جزء خاص بأفريقيا، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والمجهودات التي تمت خلال العام الحالي من القيادة المصرية، لدفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية.

وأشار راضي إلى أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء دول العالم علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.