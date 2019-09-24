النشرة: عمال البناء في الهرمل والجوار نفذوا اعتصاما احتجاجا على تعطل أعمال البناء

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن ​عمال البناء​ في مدينة ​الهرمل​ والجوار، نفذوا اعتصاما، امام ​السرايا الحكومية​، بمشاركة البلديات واتحاد بلديات الهرمل، احتجاجا على تعطل أعمال البناء وتفرعاتها، ومن بينهم أصحاب الكسارات، الذين رفعوا لافتات تطالب الإسراع بالمخطط التوجيهي، ووقف المزاحمة الأجنبية.

وطالب المعتصمون ​وزارة الداخلية​ السماح باعطاء رخص للبلديات، ووضع حد للعمالة التي طغت على المنطقة بإعداد كبيرة.