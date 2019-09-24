النشرة: عمال البناء في الهرمل والجوار نفذوا اعتصاما احتجاجا على تعطل أعمال البناء

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن عمال البناء في مدينة الهرمل والجوار، نفذوا اعتصاما، امام السرايا الحكومية، بمشاركة البلديات واتحاد بلديات الهرمل، احتجاجا على تعطل أعمال البناء وتفرعاتها، ومن بينهم أصحاب الكسارات، الذين رفعوا لافتات تطالب الإسراع بالمخطط التوجيهي، ووقف المزاحمة الأجنبية.
وطالب المعتصمون وزارة الداخلية السماح باعطاء رخص للبلديات، ووضع حد للعمالة التي طغت على المنطقة بإعداد كبيرة.
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