مالكو الأبنية المؤجرة: نطالب النواب بصرف النظر عن اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الايجارات

طالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان خلال اعتصام في ساحة رياض الصلح النواب بـ "بصرف النظر عن اقتراح القانون الرامي الى تعديل وتعليق ​قانون الايجارات​"، معتبرين أن "هذا الاقتراح ظالم ولا يجوز لأحد ان يشاركنا في املاكنا".



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