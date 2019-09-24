عبود: فلتقول لنا الدولة أن القانون 46 لا يفيد ولنذهب إلى حلول أخرى للمعالجة

لفت نقيب المعلمين في ​​المدارس الخاصة​​ ​​رودولف عبود​ إلى أن "الدولة ال​لبنان​ية لا تتقدم من أجل تنفيذ القانون 46"، مشيراً إلى أن "اتحاد مؤسسات التربية للمدارس الخاصة لا يمثل كل المدارس في لبنان مثلما أن ​نقابة المعلمين​ لا تمثل كل المدارس"، مفيداً أن "الدولة تقول ان الامور انحرفت وأننا بتنا في عجز وليقولوا لنا أن القانون لا يفيد ولنذهب إلى مكان آخر للمعالجة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عبود إلى "إننا النقابة الوحيدة التي تقدم استشارات قانونية بشكل دوري وتقدم انذارات ضد مدارس وأخذنا مبادرات وقدمنا دعاو ضد المدارس التي لم تنفذ القرارات الصادرة عن النقابة ويتم السير بها ولكن لم تصدر أي احكام بعد"، لافتاً إلى أنه "اكتشف في موازنات مدارس عريقة أسماء أساتذة وهمية تتقاضى رواتب وهمية ولجنة الاهل تكتشف المشكلة ولكن هناك جهة عليها ان تحاسب وهي الوزارة".