السراج: ما تلقاه حفتر من أسلحة وأموال شجعه على العدوان

لفت رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الليبية ​فائز السراج​ إلى أن "ما شجع ​اللواء​ المتقاعد ​خليفة حفتر​ على العدوان، هو ما تلقاه من أسلحة ودعم مالي طوال ثلاث سنوات"، مشيراً إلى أن "ذلك الدعم جعل حفتر "يتوهم أن بمقدوره اجتياح ​طرابلس​ خلال 48 ساعة".

وأشار إلى أن "​ليبيا​ كانت تستعد بتفاؤل لعقد المؤتمر الجامع"، لافتاً إلى أن "حفتر قرر الاعتداء على العاصمة طرابلس، أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد، دون مبرر سوى محاولة نسف العملية السياسية"، موضحاً "إننا حاولنا استيعاب حفتر في العملية السياسية، حيث عقدنا معه ستة اجتماعات، وتم التفاهم في آخر اجتماع في ​أبوظبي​ على عقد المؤتمر الوطني".