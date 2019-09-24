فنيانوس التقى وفدا صينيا وآخر من مركز "سان جود"

عرض وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، مع السيد زياد شويري يرافقه وفداً صينياً من شركة "China State" للإعمار والهندسة، الامكانيات التي تقوم بها الشركة من اعمال وانشاء مطارات وجسور وانفاق وبنى تحتية للمرافئ وسكك الحديد و​النقل العام​.

وابدى الوفد استعداده للقيام بإستثمارات كبيرة تتجاوز 3 مليار ​دولار​ ان على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او عبر (B O T). واشار الوفد الى ان China State تملك حوالي اربعين شركة تعمل في هذا المجال.

واطلع فنيانوس من الدكتور سيزار باسيم رئيس مجلس الهيئة التنفيذية ل​مركز سرطان الاطفال​ سان جود يرافقه وفد من المركز في حضور مدير مكتبه ​شكيب خوري​، على ما يقوم به المركز من تقديمات لمعالجة الاطفال المصابين، طالبين دعم الوزير في بعض الامور التي من شأنها مساعدة مركز سان جود.

وابدى فنيانوس استعداده ودعمه لمركز سان جود في ما يتعلق بوزارته للإستمرار بمسيرته لمعالجة اطفال مرض ​السرطان​ .