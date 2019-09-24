اعتصام لناجحي المجلس الخدمة المدنية في وسط بيروت

ينفذ ناجحو ​مجلس الخدمة المدنية​، في هذه الأثناء اعتصاما في ​وسط بيروت​ تحت عنوان "اقتراحك ما بيقطع" تزامنا مع جلسة ​مجلس النواب​ رفضا لمشروع قدمه تكتل "​لبنان القوي​" يرمي الى اسقاط حقهم بالتوظيف.

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