افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الجيش الاسرائيلي​ استقدم ورشة فنية باشرت عملها في تركيب وصيانة السياج المعدني في الجزء العلوي من الجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ و​بوابة فاطمة​ في ظل حراسة ل​دورية اسرائيلية​ خلف السياج"، مشيرا الى انه "يسجل في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمراقبة الوضع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الاسرائيلي استقدم ورشة فنية لصيانة السياج المعدني قرب بوابة فاطمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.