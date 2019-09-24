إجتماع لنواب تكتل "لبنان القوي" قبيل اجتماع مجلس النواب

أفادت قناة الـ"MTV" بأن نواب تكتل "​لبنان القوي​" يجتمعون في هذه الاثناء قبيل جلسة ​مجلس النواب​ لدرس فيما بينهم كيفية التعاطي مع البنود خلال ​الجلسة التشريعية​.

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