أبي رميا: الحريري سحب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة لاستكمال بعض المشاريع

اعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سحب مشروع قانون رامي الى فتح اعتماد إضافي في ​الموازنة العامة​ لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع ومن بينها المرحلة الثالثة من استكمال ​طريق اهمج​ ​اللقلوق​ البالغ قيمتها 45250000 ليرة لبنانية". واعتبر ان "هذا قرار تعسفي يوقف الإنماء في مشاريع حيوية في ​جبل لبنان​ و​الجنوب​".

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